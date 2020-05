Ahoj čitateľ/ka, toto je môj pohľad na súčasnú situáciu ohľadom korony. Nemusíš s mojím pohľadom vôbec súhlasiť. Ak ťa tento článok nezaujíma, kľudne ho ignoruj. Je to môj názor a osobná skúsenosť nič viac, nič menej.

Podľa mňa je úplne jedno, či nejaký vírus existuje alebo nie. Na svete existuje stovka vírusov, akurát tento koronavírus dostal výbornú reklamu. Baktérie, vírusy sú tu s nami už od začiatku, dokonca sa domnievam dávno pred tým ako samotné ľudstvo.

Na začiatku keď vypukla táto „pandémia“ som mal obrovský strach z nákazy. Vnímal som koronu ako hrozbu. Bál som sa vychádzať von medzi ľudí, snažil som sa sociálny kontakt obmedziť na mininum. Vždy keď som prišiel domov, mal som pociť že idem byť chorý a že mám horúčku. Samozrejme to bolo spôsobené psychikou. Na ďalší deň som sa cítil úplne v poriadku.

Mamina sa vrátila z práce zo zahraničia, bál som sa, že to od nej chytím. Brácho sa vrátil zo zahraničia, zase strach. Bál som sa. To aké informácie som mal o danej veci, ovplyvňovalo moje vnímanie. A ako vec vnímame, tak sa potom aj správame . Ak teda máme strach, cítime paniku, len reagujeme a zatemňuje to naše racionálne myslenie. Stávame sa teda ľahko manipulovateľní. Je to ako hypnóza. Trochu som odbočil.

Postupom času sme sa všetci adaptovali. Zvykli sme si na rúška, obmedzenia. Vnímal som to, že je to správne v mene našej ochrany a bezpečnosti. Ale počkať? Prečo by mala byť potláčaná naša sloboda? Prijali sme obmedzenia našej slobody, aby sme sa ochránili pred smrteľným vírusom. Aj chrípka môže byť smrteľná. A nerobili sa nikdy takéto opatrenia ako teraz. Nejde mi ani do hlavy prečo by mal byť zdravý človek v karanténe. Príde zo zahraničia, kde je mimo svojej rodiny a ešte má byť ďalšie 2 týždne zavretý doma. Ak to nedodrží, fajná pokuta ho neminie. Domáce väzenie, nemyslíte?

Rúško, priznám sa som na verejnosti nosil aj nenosil. Bojoval som v sebe s pocitom že to nebude až tak vážne. Neveril som číslam, ktoré boli prezentované v médiach. Jedna moja časť chcela slobodne dýchať, druhá chcela rešpektovať obavu ostatných o svoje zdravie, aby sa ma nebáli. Začal som však čítať a pozerať informácie aj s iných medií ako len tých hlavných mainstreamových. A čoraz viac mám pocit, že tu o vírus nejde. Nedáva mi logiku, prečo by sme mali nosiť rúška keď sme zdraví. Rúško je pre doktora, ktorý operuje pacienta na operačnej sále aby zachoval sterilné prostredie. Pionerske heslo - Chránim seba, chránim teba so mnou akosi nerezonuje. Sorry.

Ako si môže náš organizmus vytvoriť imunitu pre niečim, keď je pred tým neustále chránený? My ľudia potrebujeme baktérie, vírusy k svojmu prežitiu. Ak budeme všetko prehnane dezinfikovať, čistiť, svoju imunitu tak akurát oslabíme. Podľa mna je lepšie sa zodolňovať ako sa úzkostlivo chrániť. Samozrejme sú medzi nami starí ľudia a aj tí s oslabenou imunitou. Ruško by ale malo byť dobrovoľné, nech sa chráni kto chce.

Ako hovorí stará múdrosť - Všetko zlé je na niečo dobré. To ma doviedlo k otužovaniu a cvičeniu jógy. Ak svoje telo vystavím na krátku chvíľu chladu, len mu to prospeje. Je potom odolnejšie. Bohača, ako sa potom človek dobre cíti, prekrví mu údy a je mu fajne. No životabudič! Začal som vnímať, že sa môžem o svoje telo lepšie starať, cvičiť, venovať mu svoju pozornosť a lásku. Prirodzene ma prestalo baviť sa neustále báť. Prestal som pozerať správy koľko zase pribudlo prípadov Covidu a začal som byť v pohode. Ved to čomu človek venuje pozornosť, sa v ňom aj usadí.

Ďakujem ti, že si dočítal až sem človek. Prajem si, aby sme ako ľudia odhalili pravdu, pocítili znova lásku k sebe a prestali bojovať medzi sebou, s prírodou. Svet je nádherné miesto, môžme veci robiť aj inak ako doteraz. Je to obrovská príležitosť.

Preto komunikujme, stretávajme sa, spoznávajme sa. Nezáleží na rase, pohlaví, náboženstve, farbe pleti a podobne. Všetci sme ľudia. To, že má niekto iný názor ako my neznamená že je nesprávny. Je len iný. Nemusí sa nám páčiť, ale rešpektujme ho. Nemusíme so všetkým súhlasiť, ved tým by sme popierali svoju jedinečnosť. Ale kvôli svojej pravde a pohľadu na svet sa nemusíme zabíjať, bojovať, ubližovať si a robiť si prieky. Howgh.